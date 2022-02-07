İŞKUR 8 Şubat 2022 işçi alım ilanları! Büro memuru, beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları açıklandı

İŞKUR DUYURDU: SINAVSIZ VE KPSS ŞARTSIZ BÜRO PERSONELİ ALIMI DEVAM EDİYOR!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye çapında değişik illerde istihdam etmek üzere 339 kişilik büro personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekmektedir. Lise mezunu adayların yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarının da müracaat yapabileceği ilanlar bulunmaktadır.