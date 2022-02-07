İŞKUR 8 Şubat 2022 işçi alım ilanları! Büro memuru, beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları açıklandı

Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları araştırılıyor. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve kişilerin iş imkanlarına basitçe kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık ya da dönemsel olarak detaylı sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen tüm detaylar...
2022 İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına müracaatta bulunabilmek amacıyla https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara opsiyonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız durumunda "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
İlk defa İŞKUR üzerinden müracaatta bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt kısmına girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.
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İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık sorunu bulunmamak,
Takım işlevini gerçekleştirmesine yatkın,
Kişisel temizliğine ehemmiyet veren,
Tam ya da yarı vakitli çalışmaya uygun,
18 - 40 yaş aralığında.