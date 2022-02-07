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    • Memurlar
    • 08.02.2022 08:07
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    • 08.02.2022 08:07
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    İŞKUR 8 Şubat 2022 işçi alım ilanları! Büro memuru, beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları açıklandı

    İŞKUR güncel iş ilanları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR sistemine kayıtlı olan ve iş arayan vatandaşlar, derli toplu olarak güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi olabiliyor. Sistemde, kamudan özel sektöre fazlası farklı alanda iş ilanı bulunuyor. Sistemde kayıtlı olan ilanlara, kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıp başvuru yapmak ise çok kolay... Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    8 Şubat İŞKUR işçi alım ilanları açıklandı! Büro memur, beden işçisi...

    Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları araştırılıyor. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve kişilerin iş imkanlarına basitçe kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık ya da dönemsel olarak detaylı sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen tüm detaylar...

    2022 İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına müracaatta bulunabilmek amacıyla https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara opsiyonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız durumunda "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

    İlk defa İŞKUR üzerinden müracaatta bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt kısmına girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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    İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az ilkokul mezunu olmak,

    Sağlık sorunu bulunmamak,

    Takım işlevini gerçekleştirmesine yatkın,

    Kişisel temizliğine ehemmiyet veren,

    Tam ya da yarı vakitli çalışmaya uygun,

    18 - 40 yaş aralığında.

        İŞKUR DUYURDU: SINAVSIZ VE KPSS ŞARTSIZ BÜRO PERSONELİ ALIMI DEVAM EDİYOR!

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye çapında değişik illerde istihdam etmek üzere 339 kişilik büro personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekmektedir. Lise mezunu adayların yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarının da müracaat yapabileceği ilanlar bulunmaktadır.

        BÜRO MEMUR İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İŞKUR doğrultusundan yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına müracaat gerçekleştirmek amacıyla, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Ardından müracaat gerçekleştirmek amacıyla alttaki linke tıklayarak size makul il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

        İLANA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların ilk olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" kısmına "Beden İşçisi" aratarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada gövde işçisi alımına dair bütün ilanlar listelenecektir

        BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

        Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve aynısı işleri yalın işçilik aletlerini lüzumlu yerlerde kullanarak rastgele bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

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