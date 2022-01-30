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    • Memurlar
    • 31.01.2022 06:58
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    • 31.01.2022 07:00
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    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir?

    Ülke genelinde binlerce kişi heyecan dolu geri sayıma başladı ve sabah saatlerinden itibaren sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev almak isteyen kişiler tercih işlemlerini tamamladı ve ardından 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında şanslı olup olmadığını merak eder oldu. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını açıkladı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı!

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan ve MEB'e bağlı okullarda görev yapmak isteyen binlerce kişi sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için meraklı bekleyiş içinde ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek olan 15 Bin Öğretmen Ataması töreninin ardından sonuçların duyurulması bekleniyor.

    15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

        Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi.

        Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

        Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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