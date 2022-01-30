Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan ve MEB'e bağlı okullarda görev yapmak isteyen binlerce kişi sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için meraklı bekleyiş içinde ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek olan 15 Bin Öğretmen Ataması töreninin ardından sonuçların duyurulması bekleniyor.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.