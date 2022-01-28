Toros Üniversitesi 8 akademik personel alımı yapacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Toros Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için gerekli belgeler

- Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx)

- YÖK formatlı Özgeçmiş

- Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında isteniyorsa Doktora diploması)

- ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

- YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

- Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)

- Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği

- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

- 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet dökümü.

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