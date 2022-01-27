Herkes bekliyordu başladı! KPSS şartsız sınavsız 6.000 TL-8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı başvuru ekranı, şartları ve kadrolar...

KPSS koşulsuz 6.000 TL ve 8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı amacıyla adaylar araştırma yapıyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı uygulanacağı açıklandı. KPSS puan koşulu aranmadan belediyeler bünyesindeki firmalar ve firmalara oluşturulan alımlarda müracaatlar bugün alınmaya başladı. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Fakat bu o kadar da yalın değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS koşulu aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve müracaat şartları sayfamızda yer alıyor.
KPSS ŞARTSIZ 6.000 TL-8.000 TL MAAŞLA BELEDİYE KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI VE KADROLAR...
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
47 MEMUR ALACAK ( 31 Ocak - 11 Şubat)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
1 İLAN İPTAL OLDU ( 27 Ocak - 28 Ocak)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 27 Ocak - 31 Ocak)
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 16 Şubat - 25 Şubat)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 2 Eylül)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI ( 25 Ocak - 4 Şubat)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
5 ENGELLİ VE 27 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
52 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Şubat - 7 Şubat)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
3 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 1 Şubat - 28 Şubat)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Ocak - 27 Ocak)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
299 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Ocak - 3 Şubat)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
74 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY İŞÇİ ALIM İLANI ( 24 Ocak - 28 Ocak)