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    • Memurlar
    • 26.01.2022 11:58
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    • 26.01.2022 12:05
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    Aylıksız izin alan memurlar dikkat! Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı! Rapor süreniz izin sürenizi aşarsa...

    Milyonlarca memurun farklı konularda hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre düzenlenmiştir. Memurların hakları ve sorumlulukları bu kanunda yer alan maddelerle belirtilmiştir. Aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan memurların hakları da bu kanunda yer almakta. Peki aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan devlet memurunun aylıksız izininin bitiminden önce rahatsızlanması ve rapor süresinin aylıksız izin süresini aşması durumunda müstafi sayılabilir mi? Takvim.com.tr sizler için merak edilen soruyu yanıtladı.

    Memurlar dikkat! İzin sürenizi aşarsa... Takvim yanıtladı

    Soru: Aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan devlet memurunun aylıksız izininin bitiminden önce rahatsızlanması ve rapor süresinin aylıksız izin süresini aşması durumunda müstafi sayılacak mı?



    Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aylıksız İzin başlıklı değişik 108 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin memuriyet sıfat ve statüsünün ve dolayısıyla sosyal haklardan yararlanma halinin devam ettiğinin kabulüne engel teşkil etmeyeceği hususu Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1988/1 E, 4620/1 K. sayılı kararında belirtilmiş bulunmaktadır.



    Diğer taraftan sosyal haklar meyanında yer alan tedavi yardımından yararlanmasının öncelikle memurun hastalık halinin usulüne uygun şekilde belgelendirilmesine bağlı olması itibariyle 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin hastalık raporlarına dair hükümlerinin aylıksız izinli memurlar hakkında da geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.



        Hal böyle olunca aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan devlet memurunun; aylıksız izninin hitamından önce rahatsızlanması ve bunu da mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla aldığı sağlık raporu ile tevsik etmesi halinde, rapor süresinin aylıksız izin süresini aşmasına rağmen söz konusu Sayıştay kararı ve yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak müstafi sayılmaması gerektiği düşünülmektedir.

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        Haberler Memurlar Aylıksız izin alan memurlar dikkat! Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı! Rapor süreniz izin sürenizi aşarsa...
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