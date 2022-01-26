Aylıksız izin alan memurlar dikkat! Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı! Rapor süreniz izin sürenizi aşarsa...

Soru: Aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan devlet memurunun aylıksız izininin bitiminden önce rahatsızlanması ve rapor süresinin aylıksız izin süresini aşması durumunda müstafi sayılacak mı?
Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aylıksız İzin başlıklı değişik 108 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin memuriyet sıfat ve statüsünün ve dolayısıyla sosyal haklardan yararlanma halinin devam ettiğinin kabulüne engel teşkil etmeyeceği hususu Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1988/1 E, 4620/1 K. sayılı kararında belirtilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan sosyal haklar meyanında yer alan tedavi yardımından yararlanmasının öncelikle memurun hastalık halinin usulüne uygun şekilde belgelendirilmesine bağlı olması itibariyle 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin hastalık raporlarına dair hükümlerinin aylıksız izinli memurlar hakkında da geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.