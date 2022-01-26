Aylıksız izin alan memurlar dikkat! Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı! Rapor süreniz izin sürenizi aşarsa...





Hal böyle olunca aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan devlet memurunun; aylıksız izninin hitamından önce rahatsızlanması ve bunu da mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla aldığı sağlık raporu ile tevsik etmesi halinde, rapor süresinin aylıksız izin süresini aşmasına rağmen söz konusu Sayıştay kararı ve yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak müstafi sayılmaması gerektiği düşünülmektedir.

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