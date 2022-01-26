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    • Memurlar
    • 26.01.2022 12:28
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    • 26.01.2022 12:28
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    Astsubaylık görevinden ayrılanlar dikkat! Memurluğa yeniden dönüş mümkün mü?

    Memur olarak görev yapan kişiler bazen çeşitli sebeplerden dolayı istifa ederek görevden ayrılabiliyor. Bu tip durumlar sonrası yeniden göreve dönebilmek için bazı şartlar bulunuyor. Son dönemde bu tip durumlarla ilgili konular merak edilerek araştırılıyor. Örneğin "TSK'da astsubay olarak görev yapan biri deneme süresi içerisinde istifa ederek belediyelerde açıktan atama yoluyla göreve dönebilir mi?" sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Takvim.com.tr sizin için bu soruyu yanıtladı...

    Astsubaylıktan ayrılanlar dikkat! Takvim yanıtladı

    Soru: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi astsubay olarak görev yapmakta iken "1 yıllık deneme süresi" içerisinde istifa edenlerin belediyelerde açıktan atama yoluyla göreve dönmesi mümkün mü?

    Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinde İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71'inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.



    Kanunda, "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler…" hükmü yer almaktadır.

        Öte yandan, Danıştay 12. Dairesi'nin 10/02/2012 tarihli, E:2010/8348 sayılı kararında; 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmek için, kendi özel personel kanununa tabi iken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan kamu görevlilerinin kendi kurumlarında adaylık/deneme devresini geçmiş ve "asli kamu görevlisi" statüsüne girmiş bulunmalarının zorunlu olduğu, asli kamu görevlisi olup olmadıklarının ise, kendi özel mevzuatına göre belirlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.



        Bu itibarla, diğer personel kanunlarına tabi personelin 657 sayılı Kanunun 92'inci maddesi kapsamında devlet memuru olarak atanabilmeleri için, mezkûr Danıştay kararı da dikkate alındığında, kendi özel kanunlarında düzenlenen deneme/adaylığa ilişkin devreyi geçirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

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