İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor (Akademisyen alım ilanları)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstnbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler:



BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 08.02.2022

Giriş Sınav Tarihi : 10.02.2022

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 14.02.2022



İSTENEN GENEL ŞARTLAR:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.



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