Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 21.01.2022 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 08:32
    ABONE OL

    İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor (Akademisyen alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

    İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstnbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler:

    BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
    İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022
    Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022
    Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 08.02.2022
    Giriş Sınav Tarihi : 10.02.2022
    Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 14.02.2022

    İSTENEN GENEL ŞARTLAR:
    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

    İlana gitmek için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İran’dan ’Acem işi’ hamle!
    Haberler Memurlar İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor (Akademisyen alım ilanları)
        SON DAKİKA