Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı sınav sonuçları erişime açıldı. Bu kapsamda "Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinde açıklanmıştır." dedi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:
2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.