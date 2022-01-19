Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 19.01.2022 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 08:57
    ABONE OL

    28. Dönem POMEM sınav tarihleri 2022! POMEM sınav ücreti ne kadar? 28. Dönem POMEM mülakat tarihi ve yerleri açıklandı mı?

    28. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. Ön başvuruları onaylanan adaylar sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını ve sınav ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 28. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    28. Dönem POMEM sınav tarihleri 2022!

    Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurulmuştu. POMEM 28. Dönem sınavları için geri sayım sürerken sınav ücreti açıklaması geldi. Peki, POMEM sınavı ne zaman? Mülakat tarihleri açıklandı mı?

    POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

    28. Dönem POMEM mülakat tarihi ve sözlü mülakat yerleri henüz belli olmadı. 28. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    28. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

    POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

    POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

    28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecekler.

        POMEM 28. DÖNEM GİRİŞ SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

        Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00'dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

        Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

        Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

        UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

        UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.



        28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

        Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

        Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

        Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

        Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kabine Toplantısında gündem ekonomi
        Haberler Memurlar 28. Dönem POMEM sınav tarihleri 2022! POMEM sınav ücreti ne kadar? 28. Dönem POMEM mülakat tarihi ve yerleri açıklandı mı?
            SON DAKİKA