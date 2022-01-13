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    • Memurlar
    • 13.01.2022 16:00
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    • 13.01.2022 16:00
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    SON DAKİKA! Peyzaj Mimarları ve İç Mimarlar devlet kadrosunda Mimar olarak çalışabilir mi? YÖK Başkanlığı yanıt verdi

    Son yıllarda tartışma konusu olan Peyzaj Mimarları ve İç Mimarların devlet kadrosundaki "Mimar" pozisyonuna atanıp atanamayacağı ile ilgili konuya YÖK Başkanlığı yanıt verdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, Peyzaj Mimarları ve İç Mimarların aldığı eğitimin "Mimar" eğitimine denk olmadığına vurgu yapıldı.

    YÖK Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı! O kadroda...

    Son yıllarda tartışma konusu olan Peyzaj Mimarları ve İç Mimarların devlet kadrosundaki "Mimar" pozisyonuna atanıp atanamayacağı ile ilgili konuya YÖK Başkanlığı yanıt verdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, Peyzaj Mimarları ve İç Mimarların aldığı eğitimin "Mimar" eğitimine denk olmadığına vurgu yapıldı.

    İşte YÖK'ten yapılan o açıklama
    Başkanlığımızın, ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, iç mimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğunu, bu ayrımın mimarlar ile iç mimarlar arasında eğitim, mezuniyet unvanı, kayıt olunan oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi birçok alanda kendini gösterdiğini belirttiği 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve 3715 sayılı kanunun EK 1 maddesi kapsamında "İç Mimar" ve "Peyzaj Mimarlığı" programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan "Mimar" kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı, 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, İç Mimarlık programı ile Peyzaj Mimarlığı programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

    04.06.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak; Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. Maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı'nda Peyzaj Mimarı unvanını alabileceklerine ancak mühendis kadrolarında istihdam edilmelerinin uygun olmadığına karar verilmiştir.

        03.02.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca; Kurulumuza yapılan başvurular üzerine: 18.10.2017 tarih ve 2017.43.5942 sayılı Yürütme Kurulu kararı tekriri müzakere edilmiş ve anılan Yürütme Kurulu Kararı (18.10.2017 tarih ve 2017.43.5942 sayılı) ile 25.01.2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesine, "İç Mimarlık" programı ile "Peyzaj Mimarlığı" programının "Mimarlık" programına eşdeğer olmadığına ve kadroya atama işlemlerinin mevcut mevzuata göre ilgili kurulmar tarafından değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
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        Haberler Memurlar SON DAKİKA! Peyzaj Mimarları ve İç Mimarlar devlet kadrosunda Mimar olarak çalışabilir mi? YÖK Başkanlığı yanıt verdi
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