İşte YÖK'ten yapılan o açıklama

Başkanlığımızın, ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, iç mimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğunu, bu ayrımın mimarlar ile iç mimarlar arasında eğitim, mezuniyet unvanı, kayıt olunan oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi birçok alanda kendini gösterdiğini belirttiği 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve 3715 sayılı kanunun EK 1 maddesi kapsamında "İç Mimar" ve "Peyzaj Mimarlığı" programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan "Mimar" kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı, 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, İç Mimarlık programı ile Peyzaj Mimarlığı programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.