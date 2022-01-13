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    • Memurlar
    • 14.01.2022 10:05
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    • 14.01.2022 10:06
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    2022 PTT personel alımı için başvuru şartları neler? PTT'den KPSS şartsız, sınavsız 15 bin personel alım ilanı!

    İş arayanlar son zamanlarda PTT'den gelecek personel alım ilanına kilitlendi. Son üç yıldır alım yapmayan PTT'nin 2022 yılı içerisinde 15 bin personel alacağı konuşuluyor. Uzun bir süredir ilan yayınlanmaması nedeniyle bu yıl PTT'de bini aşkın açık kadro olması bekleniyor. Peki PTT 15 bin personel alım ilanı yayımlandı mı, başvuru şartları neler?

    PTT 15 bin personel alım ilanı yayımlandı mı, başvuru şartları neler?

    2022 yılının gelmesiyle birlikte binlerce kişinin gözü kulağı PTT personel alım ilanlarında. 2018 yılından bu yana alım yapmayan PTT'den bu yıl için 15 bin kişilik alım yapacağı iddia ediliyor. Büro görevlisi, dağıtıcı eleman, gişe elemanı açık kadrolar arasında yer aldığı öne sürülüyor. Peki PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler...

    2022 PTT PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI MI?

    PTT'de işe girmek isteyenler 3 yıldır alım yapılmaması dolayısıyla bu yıl bir çok açık kadro olacağını düşünüyor. Peki PTT 2022 yılında alım yapacak mı? Bir süredir yeni yılda PTT'nin 15 bin personel alımı yapacağı iddia ediliyor. Ancak PTT'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Öte yandan 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağı açıklanmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin. Yeni duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

    AÇIK KADROLARIN ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR

    • Büro Görevlisi,
    • Postacı alımları
    • Avukat,
    • Mimar,
    • Mühendis,
    • Tekniker,
    • Gişe

    2022 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türk vatandaşı olmak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak,

    18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

    Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

    Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

    Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,

        Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

        2018 YILINDA YAPILAN ALIMLAR HANGİ POZİSYONLARDA GERÇEKLEŞMİŞTİ?

        2018/1 personel alımında pozisyonlar ve aranan şartları şu şekilde olmuştu;

        a)Avukat ;

        1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

        2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

        3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        b)Mimar ;

        1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        c)Mühendis ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        d)PTT Uzman Yardımcısı ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) ;

        1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        h)Tekniker ;

        1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

        i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) ;

        1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

        2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        m) Gişe ve Büro Görevlisi ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        n) Postacı ;

        1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        2)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

        3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

        4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        o) Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) ;

        1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

        2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        3)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)

        4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

        5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
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        Haberler Memurlar 2022 PTT personel alımı için başvuru şartları neler? PTT'den KPSS şartsız, sınavsız 15 bin personel alım ilanı!
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