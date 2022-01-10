Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci bugün başladı. Bakanlık bünyesindeki bu alımların 1500'ü aile sosyal destek personeli olarak yapılacak. Peki, Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ilanda yer alan bilgiler...

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.