Polis Akademisi 27 Aralık itibariyle 8 bin polis alımı için başvuruları almaya başlamıştı ve 7 Ocak yani bugün itibariyle sona erecek. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde öğrenci adayı olacak kişilerden başvurularını tamamlayanlar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başlamışken henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar ise detayları araştırıyor. Peki 28. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte polis alımına ilişkin tüm bilgiler…
POMEM 28. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak. Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.
28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.