Adalet Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru şartları! Sözlü sınav tarihi...

Binelerce vatandaş gündemde yoğun bir şekilde Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru şartları araştırmalarını yapmaya başladı. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli alınacak ve hangi niteliklerin arandığı merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı sözlü sınav yapacak ve başarılı adaylar seçilecek, peki sözlü sınav tarihi belli oldu mu? Adalet Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı da haberimizde bulabilirsiniz.