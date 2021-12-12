Adalet Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru şartları! Sözlü sınav tarihi...

Binelerce vatandaş gündemde yoğun bir şekilde Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru şartları araştırmalarını yapmaya başladı. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli alınacak ve hangi niteliklerin arandığı merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı sözlü sınav yapacak ve başarılı adaylar seçilecek, peki sözlü sınav tarihi belli oldu mu? Adalet Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı da haberimizde bulabilirsiniz.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak.
Duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,