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    • Memurlar
    • 12.12.2021 10:29
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    • 12.12.2021 10:29
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    Kamu kurumu sözleşmeli koruma, güvenlik görevlisi ve büro personeli alınacak! İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihi

    Kurum bünyesine koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, imtihan hizmetleri uzmanı alımı yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı boş kadroları duyurdu ve personel alım ilanlarını yayınladı. Başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, imtihan hizmetleri uzmanı için aranan nitelikler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Kamu kurumu sözleşmeli koruma, güvenlik görevlisi ve büro personeli alınacak!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı boş kadrolar amacıyla personel alım ilanı verdi. Buna göre kurum bünyesine koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, imtihan hizmetleri uzmanı kadrolarında olmak üzere personel alımı yapılacak. Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi çeşitli görevlere sahiptir.

    KORUMA VE GÜVENLİK GENEL ŞARTLAR

    Başvuracak adaylarda yukarıda belirti edilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirti edilen genel şartları taşıyor olmak,

    Giriş sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten çok 13'ten az olmaması,

    Son müracaat tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama amacıyla bu belgeyi ibraz edecekleri vakit belgenin geçerlilik vaktinin dolmamış olması gerekir.)

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

    Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

        BÜRO PERSONELİ GENEL ŞARTLAR

        2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

        Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

        Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

        SINAV HİZMETLERİ UZMANI GENEL ŞARTLAR

        2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına alınacaktır.)

        Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

        Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.

        Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

        Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

        BÜRO PERSONELİ NEDİR?

        Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi çeşitli görevlere sahiptir.

        Büro memurlarının yapmış oldukları işler kuruma göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak valiliklerin bünyesinde görev alan büro memurları evrak işleri, arşiv işleri, kayıt işleri, evrakları sanal ortama aktarmak gibi görevlere sahipken, nüfus müdürlüklerinde çalışmakta olan büro memurları kimlik yenilenmesi, kayıp işlemleri gibi çeşitli görevleri yerine getirir.

        Büro memurları kamuda iş olanağına sahip oldukları gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler.
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