Kamu kurumu sözleşmeli koruma, güvenlik görevlisi ve büro personeli alınacak! İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı boş kadrolar amacıyla personel alım ilanı verdi. Buna göre kurum bünyesine koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, imtihan hizmetleri uzmanı kadrolarında olmak üzere personel alımı yapılacak. Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi çeşitli görevlere sahiptir.
KORUMA VE GÜVENLİK GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda yukarıda belirti edilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirti edilen genel şartları taşıyor olmak,
Giriş sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten çok 13'ten az olmaması,
Son müracaat tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama amacıyla bu belgeyi ibraz edecekleri vakit belgenin geçerlilik vaktinin dolmamış olması gerekir.)
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Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.