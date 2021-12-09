Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, komutanlıklar bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli muvazzaf astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak isteyenler bu kapsamda bilgileri ve başvurunun nereden yapılacağını öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Peki, JGK astsubay başvuru şartları nelerdir? Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
JANDARMA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak.
Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve diğer duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden erişime açılacak.
Söz konusu alımlar için adaylar belirlenen detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan erişim sağlayabilecek.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇİN MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI
Personel teminiyle ilgili detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.
Adaylar, başvurularını, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.