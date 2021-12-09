JGK astsubay başvuru şartları nelerdir? Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru nasıl yapılır?

YAŞ SINIRI ŞARTI

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da başvuruda bulunabilecek.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların kılavuzda belirtilen programlardan mezun olması gerekiyor. Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması da aranan şartlar arasında.