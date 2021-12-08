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    • Memurlar
    • 08.12.2021 22:11
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    • 08.12.2021 22:11
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    Sağlık Bakanlığı'na 30 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alacak! Personel-işçi maaşları, başvuru şartları ve kadro- branş dağılımı...

    Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin personel alımı yapılacak. Binlerce kişi günlerdir personel alımlarına ilişkin Bakanlıktan başvuruların başlayacağı tarih ile ilgili gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında olmak üzere 30 bin sözleşmeli personel, 10 bin de sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? 10 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? kadro- branş dağılımı açıklandı mı?

    Sağlık Bakanlığı’na 30 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alacak!

    Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilmek üzere 30 bini sözleşmeli personel, 10 bini de sürekçi işçi alımı olmak üzere toplamda 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Günlerce önce verilen müjdeli haber için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İş arayanlar ve Sağlık Bakanlığı bünyeside çalışmak isteyenler 40 bin alıma hakkında detayları araştırıyor. Peki 30 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? 10 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Personel ve işçi maaşları ne kadar?

    40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin sağlık personeli- işçi alımı hakkında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

    30 BİN SAĞLIK SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMI

    Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da detayları paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı;

    ''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.

    10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

    Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.''

        PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak.

        Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

        Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

        KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

        "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        Sözleşmesini;

        a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

        b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

        c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."
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