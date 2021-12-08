Sağlık Bakanlığı'na 30 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alacak! Personel-işçi maaşları, başvuru şartları ve kadro- branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilmek üzere 30 bini sözleşmeli personel, 10 bini de sürekçi işçi alımı olmak üzere toplamda 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Günlerce önce verilen müjdeli haber için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İş arayanlar ve Sağlık Bakanlığı bünyeside çalışmak isteyenler 40 bin alıma hakkında detayları araştırıyor. Peki 30 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? 10 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Personel ve işçi maaşları ne kadar?
40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin sağlık personeli- işçi alımı hakkında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.
30 BİN SAĞLIK SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMI
Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da detayları paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı;
''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.
10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.''