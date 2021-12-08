Sağlık Bakanlığı'na 30 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alacak! Personel-işçi maaşları, başvuru şartları ve kadro- branş dağılımı...

30 BİN SAĞLIK SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMI

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da detayları paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı;

''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.

10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.''