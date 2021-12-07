Hastane KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar! 8 Aralık İŞKUR güncel en az ilkokul mezunu hastane personel alımları!

İş arayan vatandaşlar güncel İŞKUR personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Yapılacak olan personel alımlarında hastanelere detaylı birimlerde KPSS koşulsun sürekli ve geçici olmak üzere personel alımlarının uygulanacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların İŞKUR çevrimiçi olarak başvurabileceği aktarıldı. Yapılan hastane personel alımı İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılıyor. Bu sebeple KPSS puan koşulu ya da mülakat koşulu aranmıyor.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
Yapılan hastane personel alımı İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılıyor. Bu sebeple KPSS puan koşulu ya da mülakat koşulu aranmıyor. Alımlara dair müracaat şartları bu sebeple genel ve özel olarak ayrılmaktadır. Genel müracaat şartları bütün ilanlar amacıyla geçerli olmakla birlikte, özel müracaat şartları, mesleklere ve yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.
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HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ARTLARI
KPSS koşulsun hastane personel alımları amacıyla müracaatları çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların müracaatta bulunabileceği personel alımları amacıyla genel müracaat şartları şu şekilde:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.