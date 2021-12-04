Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:



1) Adayların 657 saylı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri, sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.

5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.



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