Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre (öncelikli alan) Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.



BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ana Bilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Öz geçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans Diploması (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı),

6- Yabancı yüksek Öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversiteler arası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Lisans Transkripti,

8- ALES Belgesi,

9- 2 Adet fotoğraf,

10- Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

11- Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),

12- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi



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