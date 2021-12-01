Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman... BİM'den ardı ardına iş ilanları! 3.700 TL ile 4.750 TL arası maaşla bu illerde personel alımı!

BİM resmi sitesinden duyurduğu bir duyuru ile personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye çapında her kentte şubesi yer alan
BİM personel alımlarını çok sayıda kadrodan yapacak. İş arayanlar amacıyla hem iş ilanlarını hem de personel maaş olanaklarını büyük fırsatlar sunuyor. Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman, taze gıda personeli, et-şarküteri personeli, depo sevkiyat şoförü, muhasebe uzmanı alımı yapılacak.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN ONLİNE BAŞVURU ADRESİ
BİM personel alım ilanlarına çevrimiçi müracaat yapılabilir. BİM içeriğinde çalışmak isteyenler firmanın resmi sitesinden duyurduğu duyurulara müracaatta bulunabilir. Başvuru Bim Kariyer sayfası üzerinden iş müracaat formu doldurulması ile yapılacak. BİM içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla müracaat adresi ( https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx ) olarak açıklandı.
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BİM'DE ÇALIŞAN PERSONELLER NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?
BİM'de çalışan personel maaşları mesul olunan alana, tecrübeye ve çalışma sürecine göre değişmektedir. BİM personellerine asgari ücretten daha çok ödeme yapabilir. BİM'de çalışan personellerin maaşları bütün eklentiler dahil ortalama olarak 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. Personel maaşlarında ise mesul kadrolarına oluşturulan ödemeler daha çoktur.
BİM'de mesul kadrolarında vazife yapanlar ise ortalama 4.000 TL ile 4.500 TL maaş alabilirler. Bu sayılar mesleğe göre yükselebilir. Genellikle yönetimi kadrosunda olanlar daha yüksek maaş alabilirler.