BDDK personel alımı şartları nelerdir? BDDK en az lise mezunu idari personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari personel alımı gündemde oldukça ilgi görmeye başladı ve ayrıntıları merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. BDDK personel alımı hakkında bilgileri ve başvuru detayları haberimizde yer alıyor.
BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar başvurularını 30 Kasım - 8 Aralık 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.
BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.