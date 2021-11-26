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    • Memurlar
    • 26.11.2021 12:32
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    • 26.11.2021 12:34
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    BDDK personel alımı şartları nelerdir? BDDK en az lise mezunu idari personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde BDDK personel alımı şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kamuda çalışma hayali kuran vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı ilanını duyunca oldukça heyecanlandı ve hemen araştırmalara başladı. En az lise mezunu olunmasının yanı sıra diğer istenen tüm genel ve özel şartlar merak konusu oldu. Peki BDDK en az lise mezunu idari personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? BDDK idari personel alımı ilanına dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BDDK personel alımı şartları nelerdir?

    BDDK personel alımı şartları nelerdir? BDDK en az lise mezunu idari personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari personel alımı gündemde oldukça ilgi görmeye başladı ve ayrıntıları merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. BDDK personel alımı hakkında bilgileri ve başvuru detayları haberimizde yer alıyor.

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar başvurularını 30 Kasım - 8 Aralık 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
    Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
    gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

    1) Türk Vatandaşı olmak,

    2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

        7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

        8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

        Özel Şartlar:

        2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen
        şartlar aranır.


        *) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
        (**) "Şoför" kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son
        sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
        (***) "Sekreter" ve "Memur" kadroları için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

        Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
        KPSS P3, P93, P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar
        veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların
        başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

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