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    • Memurlar
    • 24.11.2021 11:33
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    • 24.11.2021 11:33
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    İŞKUR 6000 TL maaşlı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

    İŞKUR personel ve memur alımı ilanları vatandaşlar doğrultusundan ilgi çekiyor. Maaşlarının 6 bin TL'yi gördüğü ilanlarla çoğu pozisyonda kurumlara işçi alımı uygulanacağı bildirilirken öte yandan müracaat şartlarında KPSS koşulu aranmaması ve maaş Aralıklarının yüksek oluşu da rağbeti arttırıyor. Hal böyleyken KPSS şartlı ve şartsız, 4000 TL - 9000 TL maaş Aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları amacıyla incelemeler ise sürüyor. İşte İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, müracaat tarihleri gibi bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    İŞKUR 6000 TL maaşlı KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

    İŞKUR Personel alımı ilanları ekranı her gün iş arayan binlerce vatandaş doğrultusundan ziyaret edilirken kurum, resmi sitesi üzerinden çoğu pozisyonda alımların gerçekleşeceğini duyurdu. KPSS koşulsuz ve 4 bin TL ile 9 bin TL aralığında değişkenlik gösteren maaşlarıyla ilanlar büyük ilgi görüyor. Kişiler İŞKUR (Personel - memur ve işçi alımı) iş ilanları müracaat tarihleri, şartları gibi detayları inceliyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve koşulsuz, 4000 TL - 9000 TL maaş Aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları ve bütün detaylar...

    İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları

    Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

    İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

        İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

        İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

        İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları amacıyla ilk olarak İŞKUR kayıt işlemlerini bitirmesi ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından ya da daha karmaşık bir sorgulama amacıyla 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak amacıyla;

        Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, yetenek ve firma verisini girin

        • Çalışma yeri bilginizi girin.

        • Meslek, öğrenim hali bilgilerinizi girin.

        • İşyeri seçin.

        • Engelli ya da vardiya gibi özel hal varsa seçimlerinizi yapın.

        • İşyeri unvanını girin.

        • Son olarak en altta sağda tespit edilen 'Ara' opsiyonuna tıklayın.

        Bu adımlarla size makul güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı anında gerçekleştirebilirsiniz.

        GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

            İŞKUR profil oluşturma işlemleri amacıyla İşkur'un resmi internet sitesine giriş gerçekleştirmek ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en makul işi bulmak mümkündür.

            İşkur profili meydana getirmek amacıyla izlenmesi gereken adımlar:

            Online olarak İşkur profili meydana getirmek amacıyla İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

            Siteye giriş yapılmasının sonrasında sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

            Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

            Bu sayfa üzerinden sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen İş Arayan seksiyonuna tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

            İş arayan amacıyla üyelik verilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

            Daha sonra kimlik verileri doğru ve kusursuz şekilde girilmelidir.

            İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

            İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

            İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi amacıyla İŞKUR İş Müdürlüklerine müracaat yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak şahıstan istenenler ise,

            İŞKUR'a sadece T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan yurttaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan yurttaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın rastgele bir eğitim hali ya da çalışmışlığı yoksa, İŞKUR doğrultusundan düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar İŞKUR 6000 TL maaşlı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!
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