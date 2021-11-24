İŞKUR 6000 TL maaşlı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

İŞKUR Personel alımı ilanları ekranı her gün iş arayan binlerce vatandaş doğrultusundan ziyaret edilirken kurum, resmi sitesi üzerinden çoğu pozisyonda alımların gerçekleşeceğini duyurdu. KPSS koşulsuz ve 4 bin TL ile 9 bin TL aralığında değişkenlik gösteren maaşlarıyla ilanlar büyük ilgi görüyor. Kişiler İŞKUR (Personel - memur ve işçi alımı) iş ilanları müracaat tarihleri, şartları gibi detayları inceliyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve koşulsuz, 4000 TL - 9000 TL maaş Aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları ve bütün detaylar...
İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
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