İŞKUR 6000 TL maaşlı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları sorgulama!

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri amacıyla İşkur'un resmi internet sitesine giriş gerçekleştirmek ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en makul işi bulmak mümkündür.

İşkur profili meydana getirmek amacıyla izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili meydana getirmek amacıyla İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının sonrasında sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen İş Arayan seksiyonuna tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan amacıyla üyelik verilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik verileri doğru ve kusursuz şekilde girilmelidir.

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