ASHB 6 bin personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin personel alımı başvuru şartları nedir, hangi kadrolara personel alınacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 6 bin personel alınacak! Bakan Yanık personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak. Süreç başladı. 2022'nin ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.