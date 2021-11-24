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    • Memurlar
    • 24.11.2021 11:03
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    • 24.11.2021 11:03
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    ASHB 6 bin personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin personel alımı başvuru şartları nedir, hangi kadrolara personel alınacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımı müjdesi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 6 bin kişilik personel istihdamı sağlanacağı duyuruldu. Bakan Yanık açıklamasında, "6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. 6 bin personelin 1500’ü ASDEP’li olacak. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak. " ifadelerine yer verdi. Peki, ASHB 6 bin personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin personel alımı başvuru şartları nedir, hangi kadrolara personel alınacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ASHB 6 bin personel alımı ne zaman?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 6 bin personel alınacak! Bakan Yanık personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak. Süreç başladı. 2022'nin ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    AİLE VE SOYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 6 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımıza 6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi.

    Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak. Süreç başladı. 2022'nin ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı ümit ediyoruz. 6 bin yeni çalışma arkadaşımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

        ASHB 6 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin personel alımının başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadro dağılımına ilişkin yapılan açıklamada, "1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak." denildi.
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