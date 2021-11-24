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    • Memurlar
    • 25.11.2021 14:46
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    • 25.11.2021 14:46
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    2022 yılında 5 bin personel alınacak! PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Kadro dağımı nasıl? KPSS puanı...

    PTT personel alımları 2022 yılında 5 bin olarak açıklandı. İş arayan vatandaşlar PTT personel alımı hakkındaki duyuruları yakından takip ediyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde büro personeli, mühendis, postacı, gişe memuru, tekniker, mimar, avukat olarak çalışmak isteyenler PTT 5 bin personel alımı için bekleyişte! Peki PTT 5 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT maaşları ne kadar? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte tüm detaylar...

    2022 yılında 5 bin personel alınacak! PTT...

    PTT her yıl ya kurum içi sınavlarla ya da KPSS puanı ile personel alımı yapılıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla son 2 yıldır ilan açmayan PTT 2022 yılında tam 5 bin personel alacak. PTT personel alımları yakından takip ediliyor. 2022 yılında 5 bin kişiye iş kapısı olacak. PTT personel alımları başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. 2 yıl boyunca alım yapmayan PTT 2022 yılında işsizlere nefes aldıracak. Peki; PTT 5 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT maaşları ne kadar? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte cevapları...

    PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar toplam 55 bin personel alınacağı duyurulmuştu. 2020 yılında ilk etapta 5 bin alım yapılacaktı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı alımlar gerçekleştirilmedi. Gözler 2022 yılında! 5 bin kişilik alımların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.

    PTT PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

    Geçtiğimiz yıllarda PTT personel alımlarında KPSS şartı kaldırılmıştu. Ancak PTT değişiklik yapıldığını bildirerek önümüzdeki dönem için yapılacak alımlarda KPSS şartının aranacağını belirtti.

    KPSS taban puanı hakkında ise henüz resmi bir açıklamaya yapılmadı. Önümüzdeki dönemde yapılacak personel alımlarında 2 yıl önceki gibi 70 KPSS puan şartı araması bekleniyor. Ön lisans mezunu dağıtıcı pozisyonunda görev yapacak adayların sayısının az olması nedeni ile de KPSS 60 puan esas alarak atama yapabileceği düşünülüyor.

        BAŞVURULARDA ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

        Geneş şartlar;

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

        e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

        i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

        j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

        (2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.
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        Haberler Memurlar 2022 yılında 5 bin personel alınacak! PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Kadro dağımı nasıl? KPSS puanı...
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