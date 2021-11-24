2022 yılında 5 bin personel alınacak! PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Kadro dağımı nasıl? KPSS puanı...

PTT her yıl ya kurum içi sınavlarla ya da KPSS puanı ile personel alımı yapılıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla son 2 yıldır ilan açmayan PTT 2022 yılında tam 5 bin personel alacak. PTT personel alımları yakından takip ediliyor. 2022 yılında 5 bin kişiye iş kapısı olacak. PTT personel alımları başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. 2 yıl boyunca alım yapmayan PTT 2022 yılında işsizlere nefes aldıracak. Peki; PTT 5 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT maaşları ne kadar? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte cevapları...
PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar toplam 55 bin personel alınacağı duyurulmuştu. 2020 yılında ilk etapta 5 bin alım yapılacaktı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı alımlar gerçekleştirilmedi. Gözler 2022 yılında! 5 bin kişilik alımların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.
PTT PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?
Geçtiğimiz yıllarda PTT personel alımlarında KPSS şartı kaldırılmıştu. Ancak PTT değişiklik yapıldığını bildirerek önümüzdeki dönem için yapılacak alımlarda KPSS şartının aranacağını belirtti.
KPSS taban puanı hakkında ise henüz resmi bir açıklamaya yapılmadı. Önümüzdeki dönemde yapılacak personel alımlarında 2 yıl önceki gibi 70 KPSS puan şartı araması bekleniyor. Ön lisans mezunu dağıtıcı pozisyonunda görev yapacak adayların sayısının az olması nedeni ile de KPSS 60 puan esas alarak atama yapabileceği düşünülüyor.