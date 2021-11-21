28. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 yılı PMYO, PAEM POMEM ve PÖH polis alımı başvuru şartları nedir?

PAEM NEDİR? PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Teşkilatı içerisinde görev alması için Polis Amiri yetiştiren PAEM lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, lisans mezunu KPSS P3 puanından en az 70 puana sahip ve diğer gerekli şartları taşıyan adaylar arasından polis amirlerini yetiştiriyor. Polis Akademisi PAEM öğrenci adaylığı için belirlenen tarihte başvuru yapılarak alım yapılıyor. İşte 2021 PAEM Öğrenci adaylığı başvuru şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,