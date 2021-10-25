Yüzbinlerce memuru ilgilendiriyor! Sözleşmeli çalışana kadro müjdesi! 3600 ek gösterge ile 4/A kadrosu kimlere gelecek?

Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı.

Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.