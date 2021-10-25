GSB sözlü mülakat ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman, nasıl uygulanacak? Sonuçlar...

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak..

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.