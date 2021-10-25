GSB sözlü mülakat ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman, nasıl uygulanacak? Sonuçlar...

GSB sözlü mülakat ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman, nasıl uygulanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyenler GSB sözlü mülakatından başarılı sonuç alarak hemen işe başlamanın hayalini kuruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na mülakatlardan başarıyla geçen 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Tamamlanan kura çekiminin ardından 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınavının hangi tarihte yapılacağı belli oldu mu? Bakanlıktan açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…
GSB MÜLAKAT NE ZAMAN 2021?
4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için adaylardan İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelenecek.
Daha sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak.
Yapılan açıklamada, ''Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.'' denildi.
GSB sözlü mülakat tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak adaylar sık sık bakanlığın adresinden sorgulama yapabilir. Adayların gsb.gov.tr duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ İÇİN SON DAKİKA DUYURULAR (TIKLA)
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizde yer verilecektir. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sınav yerleri de belli olacak.