Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 25.10.2021 06:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 06:20
    ABONE OL

    MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler? 2021 MEB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte sonuç tarihi!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı bitmeden 6 bin 132 personel alımı duyurusu yayınladı. Başvurular için geri sayım bu sabah sona erdi. Binlerce aday MEB bünyesinde çalışabilmek için başvuru ekranının açılmasını bekliyordu. 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edileceğinin duyurulmasıyla birlikte başvuru detayları da araştırılmaya başlandı. 25 Ekim 2021 tarihi ile MEB personel alımı başvuru ekranı açılacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar Kariyer Kapısı veya e Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler? MEB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? 2021 MEB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Gülistan Başköy
    MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler?

    MEB personel alımı için başvuru şartları belli oldu. MEB'in boş olan kadrolarına tam 6 bin 132 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim tarihi itibariyle başladı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki; MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılacak? MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek? 2021 MEB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

    Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.

    MEB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

    Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

    Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

    Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        ÖZEL ŞARTLAR NELER?

        a) Sözleşmeli Fizyoterapist

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

        b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

        Lisans düzeyinde;

        Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

        Ön Lisans düzeyinde;

        Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

        Ortaöğretim düzeyinde;

        Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek..
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Memurlar MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler? 2021 MEB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte sonuç tarihi!
            SON DAKİKA