MEB personel alımı için başvuru şartları belli oldu. MEB'in boş olan kadrolarına tam 6 bin 132 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim tarihi itibariyle başladı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki; MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılacak? MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek? 2021 MEB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.
MEB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.