Harran Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Harran Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru şartları

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında bulunan "Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu" nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Doçentlik Belgelerinin ise Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

4- Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı resmi kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat sırasında, Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini ise atama işleminden önce Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuru dosyaları adaylara gerekçesi ile birlikte iade edilecektir.

6- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca, birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

7- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, yabancı dil belgesini, puanlama ve değerlendirme çizelgesini ve eki açıklayıcı örnek formu (puanlanmış şekliyle), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

8- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuru dilekçelerine doçentlik unvanını almaya hak kazandığı doçentlik başvuru tarihinden sonraki döneme ait yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

9- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, yabancı dil belgesini, puanlama ve değerlendirme çizelgesini ve eki açıklayıcı örnek formu (puanlanmış şekliyle), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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