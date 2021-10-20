Samsun Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 60 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi pozisyonda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için istenen belgeler

1. Başvuru Formu

2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4. Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı)

- Lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı,

- Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı,

- Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)

7. Belge (Başvurulan unvanda isteniyor ise aslı veya onaylı örneği)

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın