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    • Memurlar
    • 20.10.2021 15:51
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    • 20.10.2021 15:51
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    Diyanet'e 7.800 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alınacak! İşte başvuru tarihi ve şartları!

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere toplam 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. İstenen şartlara uyan adaylar başvuru formunu doldurduktan sonra şahşen müracat edecek. KPSS'den 50 puanı olan başvuru yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ayrıca 30 da ilçe müftüsü ataması yapılacak. İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personeller https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru tarihleri belli oldu. Peki Diyanet 7800 personel alımı başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    Diyanet 7800 personel alımı başvuru şartları neler?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS'den 50 puan alan adaylardan Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına personel alımı yapacak. 7800 personel alımı için başvuru detayları belli oldu. Yayınlanan iş ilanına göre, açık kontenjan bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre, 1500'ü Kur'an Kursu Öğreticisi, 5600'ü İmam-hatip ve 700'ü Müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alınacak. Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de ayrıca 30 ilçe müftüsü ataması da yapılacak. Peki Diyanet 7800 personel alımı başvuru şartları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...

    DİYANET 7800 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre başvuru yapmak isteyen adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

    Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat edecek.

    DİYANET KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

    Ardından da 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunmalılar.

    Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edebilir.

    Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilirsiniz.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 MÜFTÜ ATAMASI!

        Diyanet İşleri Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak.

        Bu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor.

        İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

        Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek.
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