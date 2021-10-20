Diyanet'e 7.800 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alınacak! İşte başvuru tarihi ve şartları!

DİYANET 7800 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre başvuru yapmak isteyen adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat edecek.