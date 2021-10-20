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    • 20.10.2021 18:07
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    • 20.10.2021 18:07
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    5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başladı! 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    SYDV bünyesine 5 farklı şehirde Büro Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, kadrolarına alımlar gerçekleştirilecek. Başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu. SYDV'de çalışmak isteyen adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması ve KPSS'den 60 puan almış olması gerekiyor. SYDV binalarına yapılacak alımlarda tam zamanlı olarak çalışacak personel isteniyor. Peki 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru detayları...

    takvim.com.tr
    5 şehirde SYDV’lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başladı!

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Ankara, Bilecik, Kastamonu, Konya ve Sakarya'daki işyerlerine Büro Görevlisi ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlarından alım yapacak. Başvurular 18 Ekim 2021 itibariyle başladı. Adaylar başvuru işlemlerini sadece internet üzerinden yapabilecek. İş arayan vatandaşlar bu 5 ilden birinde Büro Görevlisi ya da Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak çalışabilecek. Peki 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı detayları...

    2021 SYDV HANGİ İLDE KAÇ PERSONEL ALINACAK?

    Ankara Kalecik SYDV: 1 Büro Görevlisi

    Bilecik Gölpazarı SYDV: 1 Büro Görevlisi

    Kastamonu Tosya SYDV: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

    Konya Seydişehir SYDV: 1 Büro Görevlisi ve 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

    Sakarya Adapazarı SYDV: 1 Büro Görevlisi ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

    SYDV BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile yayınlanan SYDV personel alımı için adaylar başvurularını sadece internet ortamından yapabilirler. Başvurular 18- 26 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    2021 SYDV personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.

    SYDV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

    18-35 yaş arası olmak

    Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

    En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

    Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

    Kamu haklarından mahrum olmamak

    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

    Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilir.
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    Haberler Memurlar 5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başladı! 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
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