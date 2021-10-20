5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başladı! 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

SYDV BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile yayınlanan SYDV personel alımı için adaylar başvurularını sadece internet ortamından yapabilirler. Başvurular 18- 26 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2021 SYDV personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.

SYDV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18-35 yaş arası olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilir.