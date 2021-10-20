5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başladı! 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Ankara, Bilecik, Kastamonu, Konya ve Sakarya'daki işyerlerine Büro Görevlisi ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlarından alım yapacak. Başvurular 18 Ekim 2021 itibariyle başladı. Adaylar başvuru işlemlerini sadece internet üzerinden yapabilecek. İş arayan vatandaşlar bu 5 ilden birinde Büro Görevlisi ya da Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak çalışabilecek. Peki 2021 SYDV personel alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 5 şehirde SYDV'lere KPSS 60 puan şartı ile personel alımı detayları...
2021 SYDV HANGİ İLDE KAÇ PERSONEL ALINACAK?
Ankara Kalecik SYDV: 1 Büro Görevlisi
Bilecik Gölpazarı SYDV: 1 Büro Görevlisi
Kastamonu Tosya SYDV: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Konya Seydişehir SYDV: 1 Büro Görevlisi ve 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Sakarya Adapazarı SYDV: 1 Büro Görevlisi ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
SYDV BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile yayınlanan SYDV personel alımı için adaylar başvurularını sadece internet ortamından yapabilirler. Başvurular 18- 26 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
2021 SYDV personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.
SYDV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18-35 yaş arası olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilir.