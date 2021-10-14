MEB engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları - taban puanları! 750 engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmeler adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu açıklamaların ardından başvurular hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, MEB engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları - taban puanları neler? 750 engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)
2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,