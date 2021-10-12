Avustralya’da kariyer hedefleyenlere müjde! Yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak meslekler…

Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria'daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.

Eyaletteki Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının gelecek haftalarda yüzde 80'lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, "Victoria'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria'da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kovid-19'la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.