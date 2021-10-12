Avustralya’da kariyer hedefleyenlere müjde! Yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak meslekler…

Avustralya'da delta varyantı sürüyor ve sağlık alanındaki çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley koronavirüs ile ilgili ülkedeki son durum hakkında bilgi verirken personel alımı yapılacağını da açıkladı. Yurtdışına gitme ve orada kariyer sahibi olma hayali bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bir yandan da detayları araştırmaya başladı. Avustralya'da yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak. İşte detaylar...
AVUSTRALYA 1000 SAĞLIK ÇALIŞANI ALACAK!
Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria'daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.
Eyaletteki Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının gelecek haftalarda yüzde 80'lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, "Victoria'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria'da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kovid-19'la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.