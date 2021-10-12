Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 12.10.2021 09:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2021 10:00
    ABONE OL

    Avustralya’da kariyer hedefleyenlere müjde! Yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak meslekler…

    Yurtdışında özellikle de Avustralya ülkesinde kariyer hedefleyenler için müjdeli bir haber geldi. Tüm dünya ülkelerinde koronavirüs ile mücadele sürerken Delta varyantı ile ilgili önlemler almaya devam eden Avustralya’da yurtdışından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley hem salgının seyri hakkında bilgi verdi hem de 1000 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki hangi meslekler için alım olacak? İşte Avustralya personel alımı ile ilgili bilgiler…

    takvim.com.tr
    Avustralya’da kariyer hedefleyenlere müjde!

    Avustralya'da delta varyantı sürüyor ve sağlık alanındaki çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley koronavirüs ile ilgili ülkedeki son durum hakkında bilgi verirken personel alımı yapılacağını da açıkladı. Yurtdışına gitme ve orada kariyer sahibi olma hayali bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bir yandan da detayları araştırmaya başladı. Avustralya'da yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

    AVUSTRALYA 1000 SAĞLIK ÇALIŞANI ALACAK!

    Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria'daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.

    Eyaletteki Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının gelecek haftalarda yüzde 80'lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, "Victoria'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria'da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kovid-19'la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        ALIM YAPILACAK O MESLEKLER

        Yurt dışından alınacak sağlık çalışanlarının, doktorlar, hemşireler, ebeler ve yardımcı sağlık profesyonellerinden oluşacağını belirten Foley hastaneye yatışların artması ihtimalini de göz önüne alarak, eyalet genelinde bazı bölgelerde acil olmayan ameliyatların iptal edileceğini sözlerine ekledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
        Haberler Memurlar Avustralya’da kariyer hedefleyenlere müjde! Yurt dışından 1000 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak meslekler…
            SON DAKİKA