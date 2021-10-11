Engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları belli oldu mu? 750 engelli öğretmen ataması ne zaman?

Erdoğan'dan son dakika engelli öğretmen atama müjdesi geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan engelli öğretmen adaylarının beklediği atama duyurusunu yaptı. Erdoğan'ı açıklamasına göre 2021 yılında tam 750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Gözler bu kez atama tarihine çevrildi. Atama müjdesi ile birlikte tarihler de ilan edildi. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları belli oldu mu? İşte 2021 Engelli Öğretmen atama takvimi...

2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Erdoğan 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını müjdeledi. Erdoğan, ''3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasını yapacağız..'' dedi.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN TABLOSU BELLİ OLDU MU?

750 engelli öğretmen ataması tarihi duyuruldu. Ancak detaylar henüz açıklanmadı. Kontenjan tablosunun da ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br>

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.