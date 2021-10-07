27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu? Polis Akademisi POMEM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.

KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

-Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)