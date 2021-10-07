27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu? Polis Akademisi POMEM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın toplamda 8 bin polis alımı yapacak. Peki POMEM sözlü mülakat sonuçları için açıklama geldi mi?
27. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının bu ay (Ekim 2021) içerisinde açıklanacağı öngörülüyor.
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının (PA) resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
POMEM 27. DÖNEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (PA DUYURULAR)
SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'si hesaplanır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlar da eşit olursa yaşı küçük olan aday tercih edilir.
POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ KAÇ AY?
POMEM'de intibak eğitimi almaya hazırlanan adaylar eğitimlerin süresini merak ediyor. POMEM'de intibak eğitimleri 8 aydır.