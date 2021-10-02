AFAD tarafından yapılan son açıklamada, 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen ve 5 veteriner hekim alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

İşte alım yapılacak kadrolar;