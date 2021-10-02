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    • Memurlar
    • 02.10.2021 16:05
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    • 02.10.2021 16:05
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    AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son duyuruya göre, 1749 personel alımı yapılacağı açıklandı. AFAD personel alımına ilişkin detaylar ilana başvuru yapacakların gündeminde yer ediniyor. Kurum tarafından başta 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak. Peki, AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır?

    AFAD tarafından yapılan son açıklamada, 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen ve 5 veteriner hekim alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    183 Destek Personeli,
    61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
    3 Avukat,

    İşte alım yapılacak kadrolar;

    7 Diğer Sağlık Personeli,
    7 Teknisyen,
    5 Veteriner Hekim,

    61 Sosyal Çalışmacı,
    146 Mühendis,
    175 Büro Personeli,
    1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1.AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

        2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

        3.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
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