MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS görev yeri belgesi nasıl alınır? E-devlet sorgulama ekranı!

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS internet adresi aracılığı ile görev yeri belgenizi rahatlıkla indirebilirsiniz.

Öncelikle https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine giriş yapınız.

MEBBİS GÖREV YERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bilgilerinizi girdikten sonra E-Personel Modülü sekmesine tıklayarak personel araması yapınız.

Ardından önce yazdır seçeneği sonra açılan ekranda görev yeri belgesine tıklayınız. Daha sonra da ilgili yerleri doldurarak çıktısını alabilirsiniz.

MEBBBİS GÖREV YERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

MEBBİS şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenler çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup, aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla temin edebilecek.

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.

Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.

Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.