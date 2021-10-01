MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS görev yeri belgesi nasıl alınır? E-devlet sorgulama ekranı!

MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS görev yeri belgesi nasıl alınır? E-devlet sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Görev yeri belgesi evlilik durumu ya da tayin gibi durumlarda gereklidiri. Milli Eğitim Bakanlığı görev yeri belgesine dair açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" denildi. İşte MEBBİS E-devlet görev yeri belgesi sorgulama ekranı!
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
MEBBİS internet adresi aracılığı ile görev yeri belgenizi rahatlıkla indirebilirsiniz.
Öncelikle https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
MEBBİS GÖREV YERİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Bilgilerinizi girdikten sonra E-Personel Modülü sekmesine tıklayarak personel araması yapınız.
Ardından önce yazdır seçeneği sonra açılan ekranda görev yeri belgesine tıklayınız. Daha sonra da ilgili yerleri doldurarak çıktısını alabilirsiniz.
MEBBBİS GÖREV YERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?
MEBBİS şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenler çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup, aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla temin edebilecek.
MEBBİS MODÜLLERİ
Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.
Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.
Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.
Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.
Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.
Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.
MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.