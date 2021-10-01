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    • Memurlar
    • 02.10.2021 08:57
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    • 02.10.2021 08:57
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    5000-6000 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları açıklandı! Şehir hastanelerine personel alımı başladı!

    Türkiye'nin sağlık bölümünde parmakla gösterilen projesi olan Şehir Hastaneleri, bir çok bölgemizde faaliyette ya da şimdilik yapım aşamasında. Sıhhat bölümündeki en büyük yatırımların başında gelen kent hastanesi personel alımı yaparak da istihdam sağlıyor. Hem sıhhat yatırımı, hem istihdam talihi olan kent hastaneleri güncel personel alımları ile kadrosunu genişletmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Şehir hastanelerine personel alımı başladı! 5000-6000 TL maaşla...

    Şehir Hastanelerine personel alımları şirketler üzerinden yapılmaktadır. Şehir hastaneleri devlet hastaneleri değildir. Buralara giden hastalar devlet hastanesi gibi tedavi olanağı bulsa da, işletmeleri özel şirketlerdendir. Bu amaçla personelleri özel şirketler doğrultusundan alınmaktadır. Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel alımları devam ediyor.

    Şehir hastanelerine personel alımı

    Şehir hastanelerine personel alımı

        Şehir hastanelerine personel alımı

        Şehir hastanelerine personel alımı

        Şehir hastanelerine personel alımı


        ŞEHİR HASTANELERİNE HANGİ BÖLÜMLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

        Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        ŞEHİR HASTANELERİ İŞ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Bursa, İzmir kent hastaneleri başta olmak üzere ülkedeki bütün kent hastanelerine yönelik iş ilanları Sağlık Bakanlığı doğrultusundan duyurulmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR aracılığı ile de iş ilanları paylaşılabilir. Memur kadrosuna yönelik sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarında genellikle KPSS puan koşulu aranır. KPSS koşulunun aranmadığı iş ilanları da vardır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Bu ilanlarda ise eğitim, yaş, deney gibi değişik özel şartlar aranabilir. Hem de taşeron olarak iş ilanları da yapılabilir. Bu halde İŞKUR'a, söz hususu şirkete giderek iş müracaatı yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yapılacak iş müracaatları amacıyla sisteme üye olmanız ve T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekir. Hem de İŞKUR'un il müdürlüklerine giderek de iş ilanlarına elle müracaat yapabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar 5000-6000 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları açıklandı! Şehir hastanelerine personel alımı başladı!
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