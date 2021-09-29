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    • 29.09.2021 07:12
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    • 29.09.2021 07:13
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    PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

    PMYO eğitim sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. PMYO öğrencileri Polis Akademisi'nin belirlediği tarihlerde polis okululundan mülakata alınıyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler açıklandı. Peki, PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    PMYO eğitim sonu sınavları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. PMYO eğitim sonu sınavına katılacak adaylar tarafından ' PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorularına yanıt aranıyor. Haberimizde PMYO bitirme sınavı, mülakatı hakkında gerekli bilgileri derledik. İşte tüm detaylar!

    PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

    03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

    29-30 Eylül 2021 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

    PMYO EĞİTİM SONU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    PMYO eğitim sonu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı.

        POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NEDİR?

        Polis Akademisine bağlı POMEM, PMYO ve PAEM eğitim ve öğretimlerini başarı ile tamamlayan polis öğrencilerinin atanabilmek için tabi tutuldukları sınavdır. Bu sınav "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca yapılır. Polis ve komiser yardımcısı adaylarının en az 70 puan alması gereklidir.
        POMEM eğitim sonu sınavından başarısız olan adayların emniyet teşkilatına atamaları yapılamaz. Diplomaları verilerek ilişikleri kesilir. Polislik eğitiminin son aşaması olan POMEM yılsonu sınavı polis okulu ile meslek arasındaki son engeldir.

        POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NASIL OLUYOR?

        POMEM eğitimi tamamlayan aday Polis Akademisi'nin belirlediği gün ve saatte mezun olduğu polis okulundan mülakata alınır. POMEM eğitim sonu sınavı soruları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanır.

        Yine önceden belirlenen 5 kişilik mülakat komisyonu tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun mülakat gerçekleştirilir. Aday öğrencinin bir soru çekmesi ve cevaplaması istenir. Öğrencinin çektiği soru ve verdiği cevap tutanağa bağlanır. İdare Mahkemesine dava açılması durumunda bu tutanaklar mahkemeye gönderilir. PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı da aynı şekilde yapılır.

        POMEM EĞİTİM SONU SINAVI ELENENLER

        POMEM eğitim sonu sınavından 70 puan altı alan adaylar elenmiş sayılır ve ataması gerçekleştirilmez. Polislik eğitim sonu sınavından başarısız sayılan adaylar 60 gün içinde, Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir.

        Bu sınavda adayların;

        • Mesleki bilgi düzeyi,
        • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
        • Özgüveni, ikna kabiliyeti, ve inandırıcılığı,
        • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

        100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. PMYO eğitim sonu sınavı elenenler de benzer şekilde sürece tabi tutulurlar. POMEM öğrencilerinden farkı yoktur.

        POMEM EĞİTİM SONU SINAVI BAŞARISIZ SAYILMA

        5 mülakat komisyonu tarafından üstte belirtilen kriterlere bağlı değerlendirme yapılır. POMEM öğrencisine kutu içerisinden çektirilen soruya cevap vermesi beklenir. Üstte belirtilen kriterlere uygun olarak değerlendirilerek yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen puan 70 altında olduğu takdirde aday "başarısız" sayılır ve ataması gerçekleştirilmez.

        POMEM eğitim sonu sınavına kuruma itiraz edilemez. Bu kararlar için sadece İdare Mahkemesine dava açılabilir.
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