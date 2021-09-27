Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 27.09.2021 14:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 09:40
    ABONE OL

    24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları ve atama yerleri! Adli Yargı kura sonucu öğrenme ekranı!

    24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçlarına göre atama yerleri belli oldu mu? sorusu son dakika araştırılan konular arasında yer alıyor. 24. dönem Hakim Savcı adayları kura çekimi bugün çekiliyor. İşte Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura çekimi sonuç öğrenme ekranı...

    takvim.com.tr
    24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı?

    24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi yayınlandı mı? İşte Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura çekimi sonuç öğrenme linki...

    24. DÖNEM HAKİM SAVCI ADAYLARI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kura çekimi 27 Eylül Pazartesi günü az önce yapıldı. Başkan Erdoğan atanan kişilerin isimlerini tek tek açıkladı.

    KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende Hakim savcı kura sonuçları canlı yayında açıklandı. İsim listesine adaylik.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    ADLİ YARGI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI KURA ÇEKİMİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

    ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
    Haberler Memurlar 24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları ve atama yerleri! Adli Yargı kura sonucu öğrenme ekranı!
        SON DAKİKA