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    • 27.09.2021 10:07
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    • 27.09.2021 10:10
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    2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Mülakat sonuçları…

    Gündemde yoğun bir şekilde 2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran tarihinde tamamlandı ve sonrasında gözler sonuçlara çevrildi, peki sonuçlar için tarih verildi mi? Bir yandan da maaşlar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2021 hakim savcı maaşları ne kadar?

    2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen mülakatın sonuçları merakla araştırılırken bir yandan da savcı ve hakimlik için gerekli şartlar, hangi görevleri yerine getirdikleri ve aldıkları maaşlara ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...

    HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

    Tarih henüz belli olmadı ve resmi açıklama yapılmadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından belli olacak.

    SAVCI GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?

    Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

    Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,
    Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,
    İddianame hazırlamak,
    Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.

    HAKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?

    Hakim, hukuki sorunları çözüme ulaştırmakla görevlidir. Bu vesileyle bireylerin hak ve özgürlüklerini elinden alabilir. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alıp gücünü vicdanından alarak hukuki süreçleri yönetir. Hakimlerin diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

    Dava dosyalarını incelemek,
    Dava konusu tarafların ve gerekli olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine başvurmak,
    Yeni düzenlemeleri takip etmek,
    Tarafsız olarak karar almak,
    Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da belgeleri dava dosyasına eklemek,
    Dava hakkında Türk milleti adına hüküm vermek.

    2021 HAKİM SAVCILAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

    Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak göreve gelmektedirler. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

    İşte Hakim ve savcı maaşları;

    Hakim - Savcı

    8. Derece:9.636 TL

    7. Derece:9.998 TL

    6. Derece:10.361 TL

    5. Derece:10.734 TL

    4. Derece:11.076TL

    3. Derece:11.427 TL

    2. Derece:11.845 TL

        ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLMAK İSTEYENLER İÇİN ŞARTLAR NELER?

        Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

        Türk vatandaşı olmak,

        Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

        Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

        Kamu haklarından yasaklı olmamak,

        Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

        Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

        Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

        Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

        Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

        Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
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        Haberler Memurlar 2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Mülakat sonuçları…
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