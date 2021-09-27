2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Mülakat sonuçları…

2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen mülakatın sonuçları merakla araştırılırken bir yandan da savcı ve hakimlik için gerekli şartlar, hangi görevleri yerine getirdikleri ve aldıkları maaşlara ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Tarih henüz belli olmadı ve resmi açıklama yapılmadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından belli olacak.
SAVCI GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?
Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;
Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,
Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,
İddianame hazırlamak,
Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.
HAKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?
Hakim, hukuki sorunları çözüme ulaştırmakla görevlidir. Bu vesileyle bireylerin hak ve özgürlüklerini elinden alabilir. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alıp gücünü vicdanından alarak hukuki süreçleri yönetir. Hakimlerin diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;
Dava dosyalarını incelemek,
Dava konusu tarafların ve gerekli olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine başvurmak,
Yeni düzenlemeleri takip etmek,
Tarafsız olarak karar almak,
Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da belgeleri dava dosyasına eklemek,
Dava hakkında Türk milleti adına hüküm vermek.
2021 HAKİM SAVCILAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak göreve gelmektedirler. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.
İşte Hakim ve savcı maaşları;
Hakim - Savcı
8. Derece:9.636 TL
7. Derece:9.998 TL
6. Derece:10.361 TL
5. Derece:10.734 TL
4. Derece:11.076TL
3. Derece:11.427 TL
2. Derece:11.845 TL