2021 hakim savcı maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı olma şartları nelerdir? Mülakat sonuçları…

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Tarih henüz belli olmadı ve resmi açıklama yapılmadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından belli olacak.

SAVCI GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,

Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,

İddianame hazırlamak,

Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.