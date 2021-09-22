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    • Memurlar
    • 23.09.2021 08:47
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    • 23.09.2021 08:47
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    Astsubay olmak için yaş sınırı kaç, başvuru şartları neler? Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman?

    Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman? Astsubay olmak için yaş sınırı kaç, başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kamu düzenini ve emniyetini sağlamakla yükümlü olan silahlı genel kolluk kuvveti astsubay olmak için gerekenler neler? Hangi görev ve sorumlulukları üstlenir? Başvurular alınıyor mu şartlar neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmak isteyenler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor ve aranan niteliklerin neler olduğunu merak ediyor. Peki Astsubay olmak için yaş sınırı kaç, başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı Askeri Personel alımları ne zaman yapılacak? İşte tüm bilgiler…

    JANDARMA SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

    Henüz belli olmadı, açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    JANDARMA SUBAY VE ASTSUBAY ŞARTLARI NELERDİR?

    Subay ve Astsubay alımları için genel, KPSS, Yaş, Sağlık şartları aranıyor.

    Genel Olarak:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Dört yıllık lisans mezunu olmak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık açısından TSK yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, Hamile olmamak şartları aranıyor.

    KPSS Şartı:

    Adaylardan 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekmektedir. Ayrıca ALES puanı ile de başvuru yapılabilmektedir.

    Yaş şartı :27 yaşını bitirmemiş olmak ve Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranıyor.

        JANDARMA ASTSUBAY GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?

        Emniyet ve asayişi sağlamakla birlikte kamu düzenini korumak, jandarma adına görev yapmak bir astsubayın temel görevidir. Jandarma astsubayın; mülki, idari ve askeri olarak üç kısımda incelenebilecek olan görevleri aşağıdaki gibidir:

        Kamu düzenini sağlamak ve korumak,
        Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nda bahsedilen suçların işlenmesini engellemek,
        Ceza infaz kurumlarını korumak ve güvenliğini sağlamak,
        Arama kurtarma ekibinin çalışmalarına katkıda bulunmak,
        Hükümlü ve mahkûmların sevklerini gerçekleştirmek,
        Gerekli durumlarda istihbarat faaliyetlerini yürütmek,
        İstihbarat yetkileriyle suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak,
        Adli makamların konuyu detaylıca anlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
        Vakayla ilgili gerekli belgeleri ilgili makamlara kanuna uygun bir biçimde iletilmek,
        Polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde duruşmanın güvenliğini sağlamak,
        Askere alınacak kişileri çağırmak,
        Asker kaçaklarının ve firari askerlerin takibini yapmak ve sevk etmek,
        Askeri ve güvenlik bölgelerindeki güvenliği sağlamak.
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        Haberler Memurlar Astsubay olmak için yaş sınırı kaç, başvuru şartları neler? Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman?
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