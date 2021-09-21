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    • Memurlar
    • 21.09.2021 11:56
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    • 21.09.2021 11:56
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    İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi: 2021 TYP temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

    İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Bilindiği üzere hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bünyesinde okullara yapılacak olan personel alımı başvuruları tamamlanmıştı. Bu kapsamda il il kura sonuçları başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı sağlandı. Peki, 2021 TYP temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli kura sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    İŞKUR TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarını yapıyor ve kurumun internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 TYP temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli kura sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları

    İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?

    İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.

    İşte alımlara dair tüm bilgiler;

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

    - Noter kurası yöntemi,

    - Liste yöntemi,

    - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

            TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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            Haberler Memurlar İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi: 2021 TYP temizlik görevlisi, güvenlik, hizmetli kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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