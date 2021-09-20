Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman erbaşlarla ilgili başvuru koşulları da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanına başvuru için aranan koşullar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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