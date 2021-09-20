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    • Memurlar
    • 20.09.2021 15:24
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    • 20.09.2021 15:28
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    MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin sonuç sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr'de!

    MSB personel alımına dair son gelişmeler ve MSB son dakika duyurular adaylar tarafından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay 338 sözleşmeli personel alımı başvuruları alınmıştı. Başvuru sonrası adaylar sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Konu hakkında MSB tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, MSB 338 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2021? MSB personel alımı sözlü sınav ne zaman?

    takvim.com.tr
    MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin sonuç sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr’de!

    MSB 338 personel alımı hakkında araştırmalar yapılıyor. Ağustos ayında alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. MSB sözleşmeli personel alımına ilişkin son dakika duyuru yayınlandı. Peki, MSB 338 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2021? MSB personel alımı sözlü sınav ne zaman? İşte detaylar!

    MSB 338 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

    MSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

    MSB personel alımı sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

    Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

        MSB PERSONEL TEMİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

        b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

        c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

        ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
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