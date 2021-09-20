MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin sonuç sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr’de!

MSB 338 personel alımı hakkında araştırmalar yapılıyor. Ağustos ayında alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. MSB sözleşmeli personel alımına ilişkin son dakika duyuru yayınlandı. Peki, MSB 338 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2021? MSB personel alımı sözlü sınav ne zaman? İşte detaylar!
MSB 338 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2021
MSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
MSB personel alımı sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.