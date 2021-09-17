Almanya işçi alımı 2021 meslekler ve başvuru formu: 15 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor!

Almaya iş ilanları ülke dışında çalışmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar Almanya'da çalışmak için başvuru yapılabilecek olan pozisyonları merak ediyor. Almanya'da asgari ücret tutarı 1584 Euro'dur. Bu ücretin Türk Lirası karşısındaki değeri ise 15 bin lira civarındadır. Almanya'da 150 bin TL maaşla çalışmak isteyen binlerce kişi Almanya işçi alımı 2021 başvuru formunu ve kadroları öğrenmek istiyor. İşte Almanya'da çalışabileceğiniz meslekler ve başvuru detayları...