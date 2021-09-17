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    • 18.09.2021 00:40
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    Almanya işçi alımı 2021 meslekler ve başvuru formu: 15 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor!

    Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyenler hangi kadrolarda alımların olduğunu ve başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Her yıl Türkiye'den başka ülkelere çalışmak için giden vatandaşlar öncelikle boş kadroları araştırıyor. 2021 yılı içinde 15 bin TL maaşla çalıştırmak üzere alınacak personellerde aranan şartlar belli oldu. Almanya işçi alımı meslekler ve başvuru formu...

    takvim.com.tr
    Almanya işçi alımı 2021 meslekler ve başvuru formu: 15 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor!

    Almaya iş ilanları ülke dışında çalışmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar Almanya'da çalışmak için başvuru yapılabilecek olan pozisyonları merak ediyor. Almanya'da asgari ücret tutarı 1584 Euro'dur. Bu ücretin Türk Lirası karşısındaki değeri ise 15 bin lira civarındadır. Almanya'da 150 bin TL maaşla çalışmak isteyen binlerce kişi Almanya işçi alımı 2021 başvuru formunu ve kadroları öğrenmek istiyor. İşte Almanya'da çalışabileceğiniz meslekler ve başvuru detayları...

    ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU FORMU

    Almanya'da çalışabileceğini meslek dalları için herhangi bir başvuru formu yoktur. Başvuru yapmak isteyenler için bir internet sitesi belirlenmedi. Dileyen başvurularını veya Almanya'da çalışma isteklerini konsolosluklar üzerinden belirtebiliyor ve bu konu hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    ALMANYA'DA BAŞVURU YAPILABİLECEK POZİSYONLAR NELERDİR?

    Türkiye'den Almanya'ya giderek çalışmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki pozisyonlar için başvuruda bulunabilir;

    *Pazarlama Elemanları, Pazarlama Asistanları

    *Mimarlar, İnşaat Mühendisleri

    *Yazılım Geliştiricileri, Yazılım Mimarları, Programlamacılar

    *Elektronikçiler, Elektrikçiler, Elektrik Tesisatçıları

    *Sağlık Elemanları ve Hasta Bakıcıları

    *IT Danışmanları, IT Analistleri

    *Ekonomistler, İşletmeciler

    *Müşteri Temsilcisi, Müşteri Danışmanı, Account Manager

    *Fabrika İşçisi

    ALMANYA HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Almanya'da işçilerin çalışma saatleri haftalık olarak belirtilmiştir. Türkiye'de 45 saat olan haftalık çalışma saati Almanya'da 38 saattir. Almanya'da haftalık çalışma saatleri, işçilerin çalışma haklarına göre titizlikle hazırlanmaktadır.

    38 saatlik haftalık çalışma saatlerinden fazla çalışan işçilere ise Almanya'da mesai ücreti ödenmektedir.
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