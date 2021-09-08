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    • Memurlar
    • 08.09.2021 10:43
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    • 08.09.2021 10:49
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    Gözler PA'da! Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 27. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

    27. dönem POMEM sözlü mülakatına katılan adaylar sonuçlar için Polis Akademisi Başkanlığından gelecek son dakika duyuruları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli yapılan parkur ve mülakatlar nihayet sona erdi. Polislik mülakat sonuçları açıklandığında adaylar POMEM'de eğitim gördükten sonra göreve başlayacak. Peki 27. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    takvim.com.tr
    27. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

    27. dönem POMEM için lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın alımı yapılacak. 8 bin adayın alınacağı POMEM için polislik mülakat sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak sözlü mülakat sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki Gözler PA'da! Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 27. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

    POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 19 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Polislik sonuçları değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak.

    POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

    SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

    Bir polis memuru maaşı Ocak atında 7 bin 227, Temmuz'da 7 bin 733 lira maaş almaya başlayacak. Başkomiser maaşı ise ocakta 8 bin 250 lira olacak. Temmuz ayında da 8 bin 828 liraya yükselecek.

    PMYO SINAVI NE ZAMAN 2021?

    3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan PMYO alımında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için yapılan başvuruların ardından, Aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklar, başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden öğrenecekler.

    PMYO SINAV YERİ SORGULAMA
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