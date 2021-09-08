Gözler PA'da! Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 27. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

PMYO SINAVI NE ZAMAN 2021?

3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan PMYO alımında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için yapılan başvuruların ardından, Aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklar, başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden öğrenecekler.

PMYO SINAV YERİ SORGULAMA