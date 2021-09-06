Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün 2021-2022 eğitim öğretimiyle okula başladı. İş arayanlar İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarına başvurusunu yaptı. Okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılıyor. İş başvurusunu tamamlayan adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, İŞKUR TYP temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler...
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)